OTRA MASACRE EN TEXAS, CINCO MUERTO Y 21 HERIDOS

A menos de 24 horas que se registrara un tiroteo en el estado de Alabama, que dejó unos diez heridos, esta sábado al menos cinco personas murieron y otras 21 resultaron heridas en un tiroteo en el oeste de Texas, en Estados Unidos, donde el presunto autor fue abatido por las autoridades.

La Policía en la ciudad de Odessa, Texas, dio a conocer en una rueda de prensa que el atacante disparó desde un vehículo que había secuestrado del Servicio Postal de Estados Unidos y que estaba disparando al azar, hiriendo a varias personas.

El Departamento de Policía de Midland (Texas) anunció en su página web que el presunto autor del tiroteo fue abatido a tiros cerca del cine Cinergy en Odessa.

Here's a video from the shooting in Odessa, Texas. Video courtesy of Alex Woods on Facebook. pic.twitter.com/iwF31o5MMy

