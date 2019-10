¡OTRA VEZ! CNTE SIGUE INCONFORME CON REFORMA EDUCATIVA

El dirigente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Silverio Tuz Góngora, acusó que las leyes secundarias de la reforma educativa no favorecen al magisterio ya que los excluye como trabajadores del estado.

Advirtió que en las próximas reuniones nacionales solicitarán que haya un ajuste para no continuar siendo rezagados.

“Las leyes secundarias prácticamente no están cumpliendo con todo lo que se esperaba y es por eso que la CNTE sigue peleando la abrogación total de la reforma educativa porque hay puntos que están quedando y quienes no tienen el conocimiento profundo dicen que todo es en beneficio de los maestros pero no es así”.

Dijo que hay cuestiones que se están manejando como el caso de la excepción laboral, la cual esta marginando a determinado grupo de maestros, los cuales en su momento no pueden acceder alguna plaza.