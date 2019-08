OZZY OSBOURNE ES UN MUTANTE, REVELAN

Los análisis en el ADN del músico, Ozzy Osbourne fueron revelados resultando en la conclusión de que es mutante por la cantidad de drogas y alcohol que consumió y pudo soportar en su juventud.

El descubrimiento fue revelado por el Doctor Bill Sullivan en su libro “Pleased to Meet Me: Genes, Germs and the Curious Forces That Make Us Who We Are”.

“Ozzy de hecho es un mutante genético”, declaró el autor.

Las muestras de su ADN fueron realizadas por Knome Inc., una empresa con especialización en el estudio de los genes humanos.

La esposa de Ozzy, Sharon Osbourne, bromeó sobre el descubrimiento diciendo: “yo siempre he dicho que en el fin del mundo habrá cucarachas, Ozzy y Keith Richards”.