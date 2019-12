PADRE DE ANDY RUIZ REVELA FALTA DE PREPARACIÓN

La derrota de Andy Ruiz enfureció a muchos y así lo hizo ver su padre, Andrés Ruiz quien se mostró muy molesto que su hijo haya caído ante Anthony Joshua durante la revancha celebrada en Arabia Saudita el sábado pasado.

En un video difundido por la cadena deportiva ESPN, el padre del púgil mexico-americano habló sobre la mala preparación de su hijo, muchos excesos y falta de compromiso lo llevo a la derrota.

“El exceso de celebración, todos los políticos que venían a recogerlo, todo fue un desmadre. Nunca se concentró, le dije que no podía llegar a ese peso porque en ese peso no iba a poder hacerle nada a Anthony Joshua, por eso está reconociendo ahora lo que le decía”, reveló.

Dijo que desde que inició su preparación, ignoró las indicaciones de su entrenador: “Nunca se preparó, todo el tiempo no hacía caso a Manny (Robles), no le tenía respeto, se iba, él solo corría, le mandaba un vídeo a Many de que corrió. Ahora aprendió esa lección”, explicó el padre del ex campeón de pesos pesados.

Por su parte, Andy Ruiz reconoció sus errores en la preparación, comentó que se excedió en el festejo tras ganar los títulos en junio pasado y se equivocó en no escuchar los consejos de su entrenador y familia.