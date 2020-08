Padres sacan todo de la habitación de su hijo como castigo por haberse robado el coche

Los padres de un menor de 14 años le dieron un castigo que nadie se esperaba, debido a que el niño se había robado el vehículo de la familia.

La familia reside en la ciudad de Phoenix (EE.UU), sin embargo durante un viaje de los padres a las Vegas, el menor tomó el vehículo, sin importarle que fuera menor de edad y sin permiso para conducir.

“Yo, solo quería “dar una vuelta después de haberlo lavado” comentó el joven a los oficiales.

Angel Martinez took his parents car for a joy ride in his north Phoenix neighborhood and got caught speeding while his parents were in Vegas. When they came home, Angel had to sit outside with his belongings and give them away as punishment. #FOX10Phoenix https://t.co/MaSnIJG9Kq pic.twitter.com/1T2OyNFtWo

— Justin | FOX 10 🎥 (@HaugesagFOX10) August 4, 2020