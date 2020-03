¡Pagan para que la gente asista a programa de televisión!

Ante la pandemia que azota al mundo entero, en México se han tomado las debidas precauciones al respecto; sin embargo, en el programa Enamorándonos, no lo han hecho así.

Este miércoles, el periodista de espectáculos Álex Kaffie, escribió para su columna en El Heraldo de México, que la producción del exitoso programa no ha cesado y que a pesar de las restricciones que se han implementado para evitar que la pandemia se siga extendiendo, ellos han hecho caso omiso.

“La tarambana productora del programa Enamorándonos confía (DIOS la perdone) que el coronavirus no va a flecharla (entiéndase contagiar) a ella ni a nadie de ahí, pues no obstante que México está ya en la etapa 2 de la contingencia por la pandemia de coronavirus, ¡no ha paralizado labores! Sí, esa insensata no ha tomado la más mínima precaución –por ejemplo ya no tener público– en los programas”, escribió Kaffie.

Continúan trabajando y tienen público a pesar de las complicaciones que esto implica, pues la gente ya no quiere asistir a presenciar la grabación de Enamorándonos.

Por lo que a cada persona que se atreve a asistir como público al show de TV Azteca se le está pagando la cantidad de 200 pesos, “…la producción del popular programa de la televisora le está ofreciendo $200 a cada sujeto que acuda al foro donde se efectúa”, aseguró Kaffie.