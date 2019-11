PAN ASEGURA QUE PEF 2020 NO PROMUEVE CRECIMIENTO ECONÓMICO

Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de los diputados del PAN, afirmó que la propuesta presupuestal del Gobierno Federal no promueve el crecimiento económico; sin embargo, destina gran recurso a programas sociales clientelares.

“Son 402 mil millones de pesos para programas sociales, sin reglas de operación y sin padrones que están asignados a clientelas”, comentó en declaraciones a la prensa.

Recordó que el gobierno federal tiene tres prioridades: bienestar social, seguridad y energía.

Insistió en que el grupo parlamentario del PAN buscará que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 cumpla con las obligaciones constitucionales en materia educativa; que atienda a los municipios, el campo y la salud.

Asimismo, externó que otra de las principales preocupaciones de su bancada es “que la propuesta presupuestal no promueve el crecimiento económico” y sin éste no hay ahorro, no hay inversión y no hay recaudación.

Respecto al tema de los municipios, reconoció que hay voluntad para incrementar el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) y para mejorar la infraestructura, pero “el dinero que tenemos es, evidentemente, insuficiente”.