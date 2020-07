PAN exige a López-Gatell responsabilidad y eficacia para enfrentar la pandemia

El coordinador de la bancada panista en el Senado, Mauricio Kuri, dijo que la intención del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, de culpar a los gobernadores por el manejo de la pandemia es erróneo, pues la responsabilidad recae en el funcionario federal.

“La responsabilidad penal debe ser para el subsecretario López Gatell, al no seguir las recomendaciones que han funcionado en otros países, al no brindar medicamentos a pacientes, por no proteger al personal médico, por la manipulación y el subregistro de datos”, sostuvo el senador por Querétaro en conferencia de prensa virtual.

Agregó que es inconcebible que los gobernadores tengan que enfrentar una situación extraordinaria con recursos ordinarios y atender una doble crisis, de salud y económica, con un gobierno federal que en lugar de proporcionar apoyo y coordinación les lanza amenazas.

“Es el colmo de la irresponsabilidad y la contradicción: pide sanciones administrativas o penales a los gobernadores que modifiquen el semáforo. Es clara su intención. Busca a quien culpar”, sostuvo.

Reiteró su respaldo a los gobernadores y exigió al gobierno federal actuar con responsabilidad y eficiencia, pues la falta de apoyos directos a los desempleados y a los empleadores ha provocado que la contracción de la económica sea más fuerte en nuestro país que en los demás países del mundo.