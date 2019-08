PAN NO PODRÁ PARALIZAR SAN LÁZARO, ASEGURA MUÑOZ LEDO

El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, descartó una “parálisis legislativa” con la que amenazó el dirigente del PAN, Marko Cortés, en caso de que no se logre la rotación en este órgano de gobierno que le correspondería a este partido.

“A no ser que tengan ahí un veneno paralizante porque la cámara no tiene por qué pararse, si ellos quieren hacer un paro que lo hagan. Yo no creo que lleguen muy lejos porque son una clara minoría”, expresó.

Durante el inicio de la reunión plenaria del Partido del Trabajo, en la que recibió el respaldo para mantenerse al frente de la Cámara de Diputados en este segundo año de la 64 Legislatura, Muñoz Ledo anticipó que, sin duda, habrán de exacerbarse los ánimos este fin de semana cuando deba instalarse la mesa directiva que recibirá el primer Informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque dijo, harán frente con debate parlamentario a lo que llamó golpismo de la derecha.

Confiado en que se mantendrá al frente de la mesa directiva, el diputado por Morena, adelantó que, incluso, están preparados en caso de una toma de tribuna el domingo cuando inicien los trabajos del nuevo periodo legislativo.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés se ha reunido con los diputados de su bancada con quienes acordó provocar una “parálisis legislativa” si Morena no respeta la rotación en la mesa directiva para este segundo año, que le correspondería encabezar a un integrante del blanquiazul.