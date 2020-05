Panaderos pedirán apoyo financiero a Bancampeche

La Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa) en Campeche, solicitará al Gobierno del Estado apoyo para la adquisición de financiamiento crediticio a través de Bancampeche, informó su presidente Héctor Mena Trejo, quien indicó la utilidad ha bajado en un 60 a 70 por ciento.

-Hay mucha incertidumbre no solo en este sector, sino en todos; se busca cómo pagar nómina, no sacar empleados, no mover gente, buscar la manera de apoyarnos y, todo lo que venga, es fortuito… es el momento ideal de darnos la mano entre todos los sectores –manifestó.

-Espero que todo esto se resuelva de manera favorable, ya aguantamos más de un mes y medio y el tiempo que sigue será más caótico.

Mena Trejo consideró el apoyo financiero de Bancampeche es una buena opción para el sector a diferencia de lo que ofrecen instituciones como el Infonavit y el Seguro Social, pues indicó al final tendrán que pagar intereses, al tiempo que aseguró la utilidad en las empresas panificadoras bajó en un 60, 70 por ciento “algo nunca esperado”.