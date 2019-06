PEDIRÁN A CONCANACO SE SUME A PETICIÓN DE SANCIONAR ROBO A COMERCIOS

Jean Du Bar del Río, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco-Servytur) delegación Campeche, planteará ante la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), que los más de 200 organismos con que cuenta en el país, se sumen al planteamiento que se hiciera en el Congreso del Estado para exhortar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que el delito de robo a comercios se tipifique como delito grave, mediante las modificaciones necesarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Entrevistado en sus oficinas, hizo amplio reconocimiento a la decisión del Congreso del Estado de Campeche de enviar un exhorto a la Cámara Baja para que se modifique el numeral 19 de la Carta Magna y se dé prisión preventiva a quienes lo cometan.

-Sin duda el que el Congreso del Estado aprobará el punto de acuerdo para enviar este exhorto a la Cámara Baja es algo muy positivo, ya habíamos tenido pláticas con él y con los diputados de la Comisión de Economía y es uno de los planteamientos que hicimos y celebramos haya tomado la iniciativa ante los legisladores y la idea es que se sumen los demás porque es algo que afecta la economía no solo de los campechanos sino de todos –indicó.

Aseguró ha habido un incremento en el número de robos a comercios, y aunque no precisó número, señaló que incluso si se trata de un robo en pequeño, un artículo, herramientas, etc., por lo que si no hay un tipo de sanción o se aplica la “puerta giratoria” porque si no son robos de más de 30 mil pesos, ni siquiera ponen pie en la cárcel.

Indicó planteará a la Concanaco que todas las Cámaras de Comercio en el país, hagan este planteamiento a los Congresos estatales y éstos también hagan un exhorto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

-Somos más de 250 delegaciones de la Cámara en el país y esta situación es generalizada, el robo a comercio no es una situación exclusiva de Campeche, por lo que haremos el planteamiento a la brevedad posible –concluyó.