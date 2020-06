“Pensé de que no me iba a tocar a mí”: Gobernador de Guerrero al dar positivo en prueba del covid-19

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, informó que dio positivo a la prueba del covid-19.

“Tengo una información muy importante que compartir con ustedes, les informo que la prueba que me practiqué del COVID-19 ha resultado positiva”, escribió en su cuenta de Twitter.

“A raíz de que tuve, sentí algunos síntomas de COVID-19, procedí a hacerme examen correspondiente por segunda ocasión y salí positivo. Tengo que seguir una serie de recomendaciones médicas y protocolos”, comentó en el video.

“Estaré pendiente de todos los avances para enfrentar esta dura pandemia, que es una dura realidad. Mi comentario es de que cuiden a su familia, cuiden a los suyos, que cuiden a los adultos. De que estamos en un momento todavía difícil, de que yo mismo pensé de que no me iba a tocar a mí, pero ya me tocó”.

“Quiero mandarles un saludo, un abrazo, decirles que estoy bien, con algunos malestares, nada grave, estoy bien, no estoy en crisis, voy a cuidarme, pero también voy a estar muy atento de todo lo que esté pasando en el estado”, puntualizó el mandatario de de Guerrero.