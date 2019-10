“PEPE” AGUILAR DECIDE MONTAR SUS PROPIOS ESPECTÁCULOS ECUESTRES

“La vida va marcando los tiempos, llegó un momento en que la necesidad me hizo enfrentar el reto y decidí crear mi propia empresa para comenzar a producir mis propios espectáculos”, aseguró Pepe Aguilar a Excélsior.

Jaripeo sin fronteras es el primer proyecto en el que el artista zacatecano pone toda su energía y creatividad para darle forma a un espectáculo que él define como una “experiencia”.

“Es un concepto totalmente actualizado, basado en la música mexicana y que está adaptado a lo nuevo. Para el público de todas las edades, en el que la música se combina con un espectáculo alterno que incluye monta de toros, floreadores y por supuesto el show ecuestre, además del mariachi y banda”, comentó vía telefónica.

“Lo puedo calificar como un circo ranchero y cómo productor tuve que superar mis miedos, porque no es sencillo dar el primer paso, pero las circunstancias me obligaron”, dijo.

Con 30 años de carrera discográfica, Pepe Aguilar fue víctima de los contratos, muchas veces desiguales de las disqueras, por lo que decidió emprender su propio camino.

“Estaba aferrado a un sistema, pero me zafé en favor de mi propia creatividad”, reveló.

“Ya no encajaba en la forma en que se manejaban las cosas, definitivamente no embonaba. En mi última relación con una compañía (Seitrak) hubo cosas que no me parecieron justas y en las que económicamente no me convenía. Así que aunque tenía miedo, decidí trabajar sólo, impulsar y ver por mi propio negocio”, aseveró.