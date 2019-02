PÉRDIDAS MILLONARIAS EN CFE POR ROBO, CARTERA VENCIDA Y FUGA DE ENERGÍA

Durante 2018, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dejó de percibir más de 105 mil millones de pesos por robo, pérdidas técnicas, no técnicas y cartera vencida. La cifra, incluso, supera en 57 por ciento el robo de hidrocarburos que fue calculado en 66.7 mil millones de pesos.

En conferencia, el director de la empresa del Estado, Manuel Bartlett, detalló que dicho monto tienen que ver con las pérdidas técnicas, es decir, fuga de energía, y no técnicas o robo, las cuales ascendieron a 60 mil millones de pesos, casi 30 mil millones en cada caso.

A esto se suma la cartera vencida, por 45 mil millones de pesos, de los cuales, 14 mil millones son los adeudos del gobierno federal, estados y municipios, mientras que el resto tiene que ver con la falta de pago por parte del sector residencial, comercial e industrial.

“Sí hay robo de energía. Lo ha habido desde hace muchos años. Son los que se cuelgan, las taquerías y las torterías, y todos los demás. Pero esos no son nada comparados con el robo de energía de las grandes empresas. En hoteles, en grandes industrias se manejan los medidores y se ha generado desde hace años el no pago de los grandes. No son los chiquitos. Toda una colonia no se roba lo que se puede robar una empresa”.

A pesar de esto, Bartlett negó que se esté pensando en reducir el subsidio o aplicar un aumento en las tarifas, pues esto sería contrario al mandato presidencial de apoyar a los ciudadanos.