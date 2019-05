PERMISIONARIO ACUSA QUE KATIA MEAVE NO ESCUCHA A PESCADORES

Juan Ramón Cach Martínez, presidente permisionario del Camino Real, se manifestó a las afueras de a Secretaría de Pesca acusando el retraso en el pago del apoyo de veda y baja captura, afirmando que debió cumplirse con este recurso desde principios de mayo.

“Son 3 mil 700 pescadores afectados, y no quieren venir a manifestarse por temor a represalias, estamos en veda teniendo problemas económicos y el apoyo de mil 900 pesos aún o llega, no hay fecha para el pago”.

Dijo que no hay visto mejoras con el nuevo Gobierno Federal, por el contrario se han complicado los trámites de permisos de pesca, pues ya no se podrán realizar en Campeche, lo que complica el trabajo, y es que señaló que requieren de tiempo para estar en el mar y no para perder haciendo diligencias.

“Todo está amaizado, cual cuarta transformación, no hay nada, es pura mentira, comenzando con la delegada Katia Meave que aunque ya nos reunimos con ella no hay cambio alguno, no hay solución, cual empezando ya llevan medio año”.

Pidió que se dé cumplimiento a este programa y que el Gobierno Federal de certeza jurídica a los permisos de pesca.