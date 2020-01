“Pescadores estamos amolados”, denuncian crisis en sector pesquero

“Los pescadores estamos amolados; el que gana es el patrón, el coyote, no nosotros, los patrones se sienten mal porque uno lo dice, pero es la verdad y la verdad no peca pero incomoda”, señalaron Carlos Minaya y Manuel Jesús Segovia Burgos, pescadores ribereños del Muelle de San Román, al lamentar que los precios estén muy por debajo de lo esperado.

“La pesca ribereña está en crisis y los pescadores también, pero los pescadores que le trabajamos a los permisionarios; ellos son patrones”, señalaron.

“No hay producto, y lo que traemos tiene bajo precio; la gasolina el hielo, los insumos están caros y el producto no sube de precio… el cazón el carito, la sierra la pagan a 35, 40 pesos el kilo y el mínimo debería ser 50 pesos, el bagre tan solo a 10 pesos y así no es posible seguir”, manifestaron.

“Estamos amolados porque el precio de la gasolina es un problema muy grande y no puede hacerse nada. Antes un garrafón de 50 litros costaba 300, 400 pesos, ahora debes pagar mil pesos y se requieren cuatro para hacerse a la mar y permanecer 4, 5 días y la captura es baja y te pagan poco”.

Indicaron, primero deben sacar los gastos y si queda algo, es para ellos, aunque señalaron que queda para llevar alimento a la familia pero nada más.

“Nosotros no ganamos pero los patrones, si. Los ricos son ellos, nosotros buscamos para comer. Tengo 72 años y toda mi vida la he pasado en la mar, no tengo otro trabajo más que éste y la mayoría está así”, señaló don Carlos.

“No ganamos, ganan los patrones, los coyotes que fijan precios bajos, no los pescadores… no les gusta que digamos esto pero es la verdad, y la verdad no peca, pero incomoda”, concluyeron.