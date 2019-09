PESE A MOLESTIA DE VECINOS, TREN MAYA ESTÁ FIRME: FLORES PACHECO

José Luis Flores Pacheco, coordinador parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, aseguró aún no se precisa qué zonas habitacionales podrían verse afectadas por el proyecto del Tren Maya en la ciudad capital y agregó es responsabilidad de los Gobiernos Federal y Estatal atender las inquietudes y aclarar dudas.

-Los ciudadanos que se encuentran en estas vías, el Estado en su momento estuvo en oportunidad también de darles a conocer también cómo viene –dijo y añadió que el Tren Maya “está firme” y se encuentra en una etapa en donde se invierte el recurso necesario para arrancar en las construcciones e inversiones.

Dijo que llegado el momento se tendrá que hablar con los ciudadanos y éstos platicar con ambos niveles de Gobierno porque el beneficio es estatal, es el sureste y nacional.

Aseguró a los ciudadanos no se violarán sus derechos ni se les dejará en estado de indefensión.

Recordó que al iniciar el proyecto, el gobierno estatal presenta cuáles son las vías y apuntó en el caso de los habitantes de la Ermita, no han tenido suficiente información, y reiteró no se les afectará aunque después dijo habrá áreas donde no se moverá nada pero en los lugares donde sí habrá afectaciones “primero serán escuchados”.