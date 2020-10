Pese al anuncio de divorcio, Cardi B y Offset son captados besándose

A más de un mes de que Cardi B anunciara su separación del rapero y padre de su hija, Offset, tras dos años de matrimonio, este fin de semana, la pareja ha sido captada besándose en Las Vegas.

Esto se dio en la celebración de cumpleaños de la intérprete de “I like it”, donde Cardo B. celebró sus 28 años a lo grande al lado de amigos y Offset.

Todo era baile y risas hasta que Cardi B y Offset fueron fotografiados besándose románticamente. Sin embargo, la pareja no ha confirmado que hayan retomado la relación.

Cabe recordar que la cantante había asegurado que estaba cansada de pelear por ello su interés en divorciarse.

“Me cansé de discutir. Me cansé de no ver las cosas cara a cara. Cuando sientes que ya no es lo mismo, antes de que te engañen, prefiero irme”, comentó en una transmisión desde su cuenta de Instagram.