PESISTAS CIERRAN CON 16 PRESEAS TORNEO DEL PAVO

La delegación campechana de levantamiento de pesas finalizó con un total de 16 medallas su participación en el Torneo Nacional del Pavo 2018, efectuado en San Luis Potosí, donde de las 16 preseas 10 fueron de metal dorado, tres de plata e igual número de bronce.

Este tradicional evento fue organizado por la Federación Mexicana de esta disciplina y tuvo como sede el Centro de Convenciones del Hotel María Dolores, en San Luis Potosí, donde los atletas campechanos pudieron competir con pesistas provenientes de Baja California Norte, Baja California Sur, Ciudad de México, Chiapas, Colima, Coahuila, Guanajuato, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Quintana Roo y Veracruz.

Los atletas que obtuvieron medalla de oro son: en la categoría infantil rama femenil Hermelinda Hernández Torres, en varonil Pedro Miss y Rodrigo Keb Torres; en la categoría sub 15 rama varonil José Poox Peralta, Diego Ochoa Chan y Nelson Gómez Cruz; en la sub 17 Darwin Naal Haas rompió record nacional con una marca de 111 kilogramos de arranque y 137 kg en envión; en la sub 20 Yudheiky Panti Arjona; en primera fuerza Leonardo Guzmán López y Josue Aguilar Chan.

Las medallas de plata fueron para Sofía Jaramillo García y Yulissa Muñoz Matos en la categoría sub 15 rama femenil y Miriam del Ángel Álvarez en la sub 20 femenil.

Los bronces correspondieron para Guadalupe Hernández Castellanos en la sub 17, Mario Arredondo Tun en la sub 15 y Maximiliano Balam Naal en la sub 20, atletas que fueron dirigidos por los entrenadores Javier Tamayo Torres, Julio Ken Brito, Moisés Guzmán Abreu, Arturo Chirino, Eildo Bonilla y Sergio Trejo; y atendidos por el fisioterapeuta Jarvy Vázquez y la nutrióloga Samantha García Martínez.

De esta manera el Instituto del Deporte de Campeche, que dirige el Arq. Jorge Carlos Hurtado Montero, felicita a estos atletas que ponen en alto el nombre del Estado en este evento nacional.