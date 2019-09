PETICIONES DE TAXISTAS NO SON COMPETENCIA DEL IET

Juan José Castillo Zarate, director del Instituto Estatal del Transporte (IET), manifestó que la mayoría de las peticiones de los taxistas no son competencia del Instituto, sino de los legisladores.

En entrevista minutos antes de reunirse con dirigentes de 22 agrupaciones que brindan el servicio de transporte público en su modalidad de taxi y combis de todo el Estado, indicó “no podemos dejar de hacer lo que dice la ley”, ante el sentido de los puntos contenidos en el pliego petitorio.

-Cualquier autoridad está limitada a lo que la Ley dice, lo que autoriza; no puedo hacer más ni debo hacer menos, puntualizó.

Indicó piden reducción de los costos, y éstos están establecidos en una Ley de Hacienda, que ya tuvo una reforma en el 2017 y a partir del 2018, los costos disminuyeron.

Citó como ejemplo que por un refrendo de concesión se pagaba 6 mil pesos y actualmente son tres mil; por una reposición o resello debían cubrir la cantidad de entre 3 o 4 mil pesos y actualmente sólo 400 pesos.

-Eso que están pidiendo, ya se atendió, en cuanto a que las personas de la tercera edad con enfermedad crónica o discapacidad que sean excluidos de la certificación, no lo decido yo, porque la Ley obliga a cualquier concesionario a certificarse, puntualizó al tiempo que cuestionó si un ciudadano aceptaría eso.

-Todos estamos obligados a hacer lo que dice la Ley. No puedo excederme ni mucho menos hacer menos.

Aseguró darán respuesta a sus peticiones como se le da respuesta a cualquier persona.

Sobre los puntos viables, el funcionario estatal manifestó que aquellos que correspondan a los Municipios, existe un convenio firmado con el Icatcam y se han impartido 35 cursos en diferentes Municipios.

Por lo que respecta a un posible aumento a la tarifa, Castillo Zarate apuntó también es un tema que debe analizar el Consejo, aunque manifestó no es algo considerado hasta el momento y requiere un estudio de factibilidad para ver si es o no procedente.