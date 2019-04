PIDE CANACAR MAYOR SEGURIDAD EN CARRETERAS PARA EVITAR RAPIÑA

Debido a las cuantiosas pérdidas que se han registrado en los últimos accidentes de vehículos de carga pesada, el delegado de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), Eduardo Berrón Fuentes, pidió incrementar la vigilancia en las carreteras evitado rapiñas de los pobladores de los lugares donde han ocurrido los percances.

“Es una realidad que hemos tenido grandes pérdidas por la rapiña descontrolada, a la gente se le hace fácil robar la mercancía de los tráileres que se accidentes, y aunque ocurra a varios kilómetros de alguna comunidad, con uno que lo sepa los demás llegan hasta con camionetas para llevarse lo más que puedan, y para evitar esto hace falta mayor vigilancia y que el auxilio de policías en este caso federales no se demore mucho”.

Berrón Fuentes declaró que aunque las carreteras federales de Campeche están prácticamente libre de asaltos, las pérdidas materiales se continúan dando por el rapiñaje”.

“Asaltos en carreteras del estado no tenemos, hemos comentado que en la tarde, en la carretera de Tabasco es donde empieza el problema, sin embargo continuamos luchando con el tema de la rapiña ya que es difícil evitar que la gente no se lleve los productos, aún cuando el camión no queda abierto ellos mismos lo abren para robar la carga”.