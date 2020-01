Pide disculpas el Papa por haber golpeado a mujer que lo jaloneó

Este martes el papa Francisco perdió los estribos con una mujer que lo jaló bruscamente del brazo en un acto por tratar de saludarlo, a lo que él le respondió golpeándola en las manos en señal de reprimenda.

Todo esto sucedió en la Plaza de San Pedro cuando este saludaba a los fieles, la mujer se encontraba detrás de las barreras de seguridad de la plaza, con otras personas, y cuando el papa se acercó, ella lo jaló con fuerza, todo esto quedó registrado en video, el cual se hizo viral.

“Muchas veces perdemos la paciencia, también yo. Pido perdón por el mal ejemplo de ayer”, dijo desde la ventana del palacio apostólico y momento antes del rezo de Ángelus.

El papa ofició ayer la primera misa del año en la basílica de San Pedro del Vaticano y ofreció una homilía en la que condenó la violencia, humillación y ofensas que sufren las mujeres.

This evening after visiting the Nativity scene in St. Peter's Square, Pope Francis loses his cool after being grabbed by a pilgrim who wouldn't let go of his hand. The Pope repeated slapped her hand and told her to let go of him. pic.twitter.com/6Qrgh8aZKz

— Catholic Sat (@CatholicSat) December 31, 2019