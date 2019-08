PIDE DURAZO QUE GUARDIA NACIONAL Y POLICÍA PUEDAN INVESTIGAR SIN DENUNCIA

El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, propuso a los diputados de Morena ampliar las facultades de la Guardia Nacional y a las otras corporaciones policiales para que puedan investigar cualquier delito sin la necesidad de una denuncia previa, incluso antes de que intervenga el Ministerio Público.

“Sí, incluiría la capacidad de la Guardia Nacional para realizar investigaciones, de tal manera que a partir de ellas y de su capacidad de inteligencia podamos judicializar casos y así presentarlos al Ministerio Público”, dijo en conferencia de prensa desde la Cámara de Diputados.

Durazo realizó esta propuesta este viernes durante la reunión privada con la bancada de Morena, en el marco de su segunda reunión plenaria. Explicó que dicha modificación permitirá “evitar la necesidad de la denuncia, pues mucha gente no denuncia porque no quiere problemas, pero la policía no puede judicializar sus investigaciones”.

“Proponemos una modificación –esta sí es muy relevante- al artículo 21 constitucional, para ampliar las facultades investigadoras de las instituciones policiales, de manera que las policías puedan llevar adelante la investigación en forma autónoma y solo cuando la indagación se encuentre terminada entregar los registros al Ministerio Público, para que decida formular o no la imputación correspondiente”, expuso.