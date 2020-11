Pide la Confederación Obrero Patronal que no desaparezca el outsourcing

A pesar de la propuesta presidencial de desaparecer el outsourcing y con ello evitar el abuso y proteger a los trabajadores de nuestro país, en el Estado de Campeche la Confederación Obrero Patronal (Coparmex), argumentó no puede desaparecer porque “es una forma de operar mundial, en los países desarrollados existe”.

Cabe señalar que el Jefe de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, envió el pasado 12 de noviembre a la Cámara de Diputados una iniciativa con lo que se busca evitar la subcontratación laboral y evitar prácticas ilegales de evasión de impuestos además de cuotas patronales.

En voz de su presidente, Rafael Ruiz Moreno, dijo que las empresas que operan con outsourcing a nivel internacional lo hacen también en nuestro país, “lo hacen bien, no tiene por qué prohibírselos, definitivamente”, y que se aplique a quienes no cumplen con la Legislación.

-No conocemos de empresas que hagan cuestiones tan graves, que no sean corregibles… debemos pensar en corregir las cosas, estamos de acuerdo en que quienes no lo estén haciendo bien, lo corrija, pero no significa que todos estemos mal –manifestó.