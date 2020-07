Pide López Obrador respeto para su familia pues es él quien está al frente del Ejecutivo

Luego de las criticas que se le han hecho a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, en redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que respeten a su familia.

“Aprovechar para decirles, es conmigo, no con ellos”, dijo el mandatario, aclaró que es él quien está al frente del Ejecutivo y quien combate la corrupción en México.

Explicó que su esposa no será candidata a nada y que tampoco es primera dama pero sí “una mujer independiente, con criterio, lo que ella expresa es lo que piensa y yo no censuro, no limito su libertad”.

Desde Palacio Nacional aseguró que su Gobierno es el encargado de la transformación del país, “yo soy el que estoy a la cabeza en este proceso para erradicar la corrupción y me siento orgulloso; además, no estoy solo, somos millones de mujeres, de hombres, que están hartos de que una minoría se sintiera dueña del país”.