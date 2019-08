PIDEN A ADLEMY SANTIAGO RESOLVER PAGO DE PRESTACIONES A SINDICALIZADOS

Antonio Gómez Saucedo, dirigente estatal del Partido del Trabajo exhortó a los gobiernos Federal y Estatal a resolver lo conducente para que los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores el Colegio de Bachilleres de Campeche, y del país, y sus afiliados reciban en diciembre próximo, las prestaciones que por Ley les corresponde, como es el pago de aguinaldos, entre otros.

En conferencia de prensa, el también diputado local por ese instituto político, dijo no hay conocimiento pleno de la situación, solo lo que se ha publicado en algunos medios informativos, empero, lanzó el exhorto a ambas autoridades.

-El exhorto es para que de manera expedita puedan darle solución a esta problemática –insistió al tiempo que cuestionó se diga que el Gobierno Federal no ha mandado los recursos que le corresponden.

-Es muy sencillo decir que el Gobierno Federal no ha mandado dinero y ha sido una tónica de muchos funcionarios que no han tenido la capacidad para resolver –aunque no dijo cuáles-, y solamente “tirar la bolita” al Gobierno Federal.

Pidió recordar hay normas que se deben cumplir en cuanto al uso de los recursos públicos… no me quiero pronunciar en ese sentido e insisto deben sentarse las partes tanto estatal como federal para resolver porque los trabajadores son los que menos pueden resultar afectados en estos casos.

A pregunta expresa, apuntó que como servidor público no se puede permitir que la afiliación partidista “nos gane” y que se debe tener “la suficiente madurez y capacidad para entender que una cosa es ideología política y otra el servicio profesional” y abocarse solamente a ello.

-Todos somos gestores y todos podemos colaborar, coadyuvar, no es labor exclusiva de una sola instancia o de un solo personaje –manifestó.