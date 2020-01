Piden a AMLO retomar agenda de paz

El activista y poeta, Javier Sicilia, indicó que el gobierno de Andrés Manuel Lopez Obrador se ha olvidado de la agenda de construcción de paz y justicia que prometió impulsar cuando era presidente electo.

“Se trata de llamarlo a retomar la agenda sobre verdad, justicia y paz de Justicia Transicional, que el 14 de septiembre de 2018 asumió en este mismo recinto (Centro Cultural Universitario CCU) de cara a las víctimas y a la nación como la agenda prioritaria del país”, indicó Javier Sicilia en conferencia de prensa, donde estuvo acompañado de integrantes de la familia LeBarón.

Señaló que AMLO en vez de construir un proceso de justicia transicional, solo ha atendido casos individuales de violaciones de derechos humanos y ha administrado el dolor de miles de familias.

Acompañado de integrantes de la familia Lebaron, Sicilia reiteró que el próximo 23 de enero el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad iniciará una marcha de Cuernavaca a la Ciudad de México —que culminará con otra caminata el día 26–.

Ahí, exigirán al actual gobierno que impulse una verdadera lucha en contra de la violencia y la impunidad.

“Sin conocer las verdades sobre la violencia que nos azota, es decir, sin conocer a los responsables de esas redes criminales y sus violencias, no habrá nunca justicia en el pleno sentido de la palabra. Una verdad y una justicia parciales no son ni verdad ni justicia. La justicia Transicional o es integral o no es”, dijo.