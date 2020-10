Piden a lermeros no acudir a panteones para disminuir riesgo de contagio

Desde que inició la pandemia, el panteón de Lerma ha permanecido cerrado a la población para evitar contagios de covid 19 por lo que se redoblará la seguridad para que en la celebración de los fieles difuntos no se ignore el reglamento, manifestó el Comisario Municipal, Jesús Reyes Rendón.

Significó que haber cerrado el panteón ha sido de gran ayuda para controlar los casos de coronavirus en el poblado y que hasta el momento los habitantes han respondido favorablemente.

“Sin embargo, no nos podemos confiar porque el Día de Muertos es una tradición muy arraigada y la gente, sobre todos los adultos mayores, acostumbran llevarle flores a sus difuntos y este año al no poder hacer esto algunos podrían pensar que están abandonando a sus familiares que ya no están aquí”.

Exhortó a los lermeros a acatar las medidas de seguridad y evitar las reuniones masivas en sus domicilios pues sólo de esta manera el poblado se mantendrá con cifras bajas de contagios de covid 19.