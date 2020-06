Piden a personas con VIH o Sida extremar medidas sanitarias ante Covid-19

El IMSS en Campeche llamó a las personas que viven con VIH/SIDA a extremar las medidas preventivas para evitar el contagio de COVID-19.

La coordinadora de Salud Pública, María Jiménez Santiago, señaló que las personas con esta enfermedad, así como aquellas que padecen diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), cáncer de próstata y mama, obesidad y sobrepeso, entre otras, son más propensas a sufrir alguna complicación por COVID-19.

“Lo que nos queda es prevenir, cuidar la salud de nuestros familiares, ya que el virus que causa el COVID-19 no es exclusivo de un grupo en particular, todos estamos propensos a contagiarnos si no nos cuidados”, advirtió la especialista.

En este sentido, subrayó que todas las personas deben reforzar el correcto y frecuente lavado de manos, uso de alcohol gel al 70 por ciento, mantener la sana distancia, aislamiento social y el estornudo de etiqueta durante la emergencia sanitaria.

Indicó que estos pacientes podrán apoyarse en la receta resurtible para garantizar sus medicamentos durante 90 días, sin necesidad de acudir a consulta médica, estrategia que permite a familiares o amigos recibir los fármacos al presentar los formatos de prescripción y una identificación oficial de ambos. Ya que es importante que continúen con sus tratamientos antirretrovirales.

De acuerdo a datos de la ONUSIDA, el 49 por ciento del total de las personas que viven en el mundo con VIH son mujeres, por ello es importante que las embarazadas se realicen la prueba rápida para detectar a tiempo esta enfermedad”, dijo la especialista.

Finalmente, Jiménez Santiago refirió que si la persona llega a presentar algún síntoma agudo de COVID-19 o cualquier otro problema que aqueje su salud, debe acudir de inmediato a recibir valoración médica para evitar complicaciones.