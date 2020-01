Piden al Ayuntamiento de Campeche cinco por ciento de incremento salarial

Desde hace aproximadamente 7 años, el Ayuntamiento de Campeche no ha concedido un incremento a las prestaciones de los trabajadores sindicalizados por lo que en esta ocasión el líder sindical Luis Chab Ruiz señaló que exigirán un incremento salarial del 5 por ciento y que esta misma cifra se ha aplicado a todos los demás rubros.

Manifestó que los tiempos actuales no permiten incrementos raquíticos que no representan nada en las quincenas de los trabajadores ya que todo aumenta de precio y las familias de los agremiados no tienen ni para comprar lo básico.

Consideró que un incremento del 5 por podría amortiguar las alzas de los productos que se han registrado desde principios de año pero que se aplique en todas las prestaciones con las que cuentan los trabajadores pues sólo así podrán ver una verdadera mejora en sus ingresos.

Luis Chab precisó que este año el pliego petitorio está retrasado debido a que el Ayuntamiento no reconoce un sindicato mayoritario tras la salida del ex líder sindical Manuel Bonilla Carrillo ya que por una parte la Junta Local de Conciliación Arbitraje no ha dado a la agrupación que representa la constancia de mayoría y por la otra el sindicato los Tres Poderes tampoco ha negociado.