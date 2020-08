Piden investigar a jueza que emitió amparo contra el Tren Maya en Xpujil

Integrantes del Comité de Defensa del Tren Maya en Calakmul, aseguran hay inconformidad entre las autoridades tradicionales de esa región pues se violentó su derecho a la autodeterminación, ya que la Juez Primera de Distrito en Campeche, Grisel Rodríguez, en base a una petición de 18 personas, emitió el amparo en contra del Tren Maya en Xpujil.

-Pedimos que la Juez Primera de Distrito en Campeche, Grisel Rodríguez Flores, rectifique su actuar y deje de hacer actos discriminatorios al momento de conceder el derecho a 18 personas que no son autoridades en Calakmul –señalaron y comentaron este día visitaron la Fiscalía General de la República donde afirmaron presentaron una denuncia en contra de la juzgadora por la suspensión definitiva del Tren Maya.

-Como autoridades y pueblos decidimos apoyarlos porque concedió una suspensión definitiva del Tren, y estamos aquí para defenderlo. Presentamos una denuncia en su contra y del CRIPX y de Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), porque ocupan un lugar que no les corresponde, utilizan el nombre de los pueblos indígenas y no los representan legalmente.

Afirmaron categóricos el proyecto emblemático tiene su respaldo y añadieron tanto el IMPI como Gobernación convocaron a las comunidades y sus autoridades, a asambleas para determinar acuerdos, en los que decidieron respaldar el proyecto pues afirmaron traerá desarrollo, oportunidades de crecimiento para las futuras generaciones.

-El turismo con responsabilidad, bajo el concepto de seguir conservando un patrimonio cultural y natural es fundamental para el desarrollo de nuestras regiones, hijos y nietos. A los que se oponen, respetamos su postura pero no quiere decir que puedan usurpar nuestro lugar pero la mayoría de Calakmul ya tomó una decisión no solo los comisarios, también los ciudadanos pues la gente votó “a mano alzada” y ganamos en la votación a favor del Tren Maya; fueron 80 comunidades y no se puede frenar lo que el pueblo ya decidió.

Pidieron a la Fiscalía investigue a fondo y a la Jueza, que conozca el orden territorial de Calakmul y quiénes son las autoridades, y no 18 personas decidan por ellos, porque no queremos que a futuro decidan por nosotros.