Piden que apoyo a transportistas sea en especie y no económico

Campeche no puede quedarse sin servicio de transporte público; si los transportistas piden apoyo por la crisis económica existente, y no tienen combustible para circular, las autoridades deben analizar darles una cantidad para evitar paros que paralicen aún más la actividad económica, pero no dinero en efectivo, consideró Candelaria González Cajún, presidenta de la Federación de Microempresarios en Campeche.

-Todo empresario en este momento enfrenta una situación difícil y los del transporte no son la excepción; los he visto circular con 2 3 pasajeros; el Gobierno del Estado tiene que pensar muy bien lo que va a hacer, cómo le van a entrar a la ayuda de los empresarios.

-No estoy de acuerdo en alzas al pasaje pero tiene que haber apoyo gubernamental para este tipo de actividades porque si no le meten refacciones, se deterioran; me imagino sus recursos no son suficientes para dar mantenimiento a las unidades y esto viene a agravar las cosas para quienes utilizan el servicio para transportarse. Este es un problema para la gente trabajadora.

-Si no tienen ayuda gubernamental, es lógico que no habrá servicio, pero no darles dinero; debe haber un control del combustible que requieren para circular y vigilar que las unidades estén en condiciones.