Plan de liquidez no es Fobaproa: Banxico

No se trata de un Fobaproa la medida que tomó el Banco Central de proveer 750 mil millones de pesos al mercado bancario para dar créditos a las empresas, así lo dijo Jonathan Heat, subgobernador del Banco de México (Banxico).

“Y aquí es muy importante distinguir, porque hay una diferencia brutal con la crisis del 95 por lo que pasó en Fobaproa, no son recursos públicos, no estamos tocando las reservas internacionales, ninguna reserva del banco, no estamos poniendo en riesgo siquiera las condiciones financieras del banco”, enfatizó Heat.

Este dinero es para que las empresas tengan dinero para sufragar gastos y salarios y evitar su cierre, ante la crisis que enfrenta el país por la contingencia sanitaria de la pandemia del coronavirus.

Además aclaró que al Banco de México no le toca decidir a quién otorgar crédito, pero sí vigilará junto con las autoridades de Hacienda su correcta aplicación.

“Pero obviamente no es lo suficiente, necesitamos también el apoyo fiscal. Estamos todos juntos no podemos decir que unos podemos distinguirnos de otros, hay vasos comunicantes por todos lados”, insistió el subgobernador.

Así lo expuso en la Conferencia hacia un Acuerdo Nacional de Emergencia que construye el CCE en la mesa el papel de las cadenas comerciales en la atención de la crisis.