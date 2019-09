PLANEABA MASACRE EN ESCUELA, QUERÍA MATAR A 400 PERSONAS

En Oklahoma, Estados Unidos fue detenida Alexis Wilson de 18 años, por afirmar que quería dispararle a 400 personas de su antigua escuela solo por diversión.

De acuerdo con medios locales, esto se lo comentó a una compañera del restaurante donde trabajaba y le mostró un video donde aparecía disparando un fusil AK-47 que acababa de conseguir.

Su compañera mencionó lo ocurrido al gerente del restaurante, quien alertó a la policía local.

“En estos tiempos, no puedes decir esas cosas. En el momento que se diga algo así, lo vamos a tomar en serio y vamos a investigarlo al máximo y hacer un arresto si es posible, porque no queremos que ninguna de nuestras escuelas pase por un tiroteo”, declaró el alguacil de la Policía del condado de Pittsburg, Chris Morris, al canal KTUL.

Luego de la denuncia, Wilson fue arrestada en su domicilio y los agentes encontraron el fusil en su habitación, así como una escopeta y diversas municiones. La detenida enfrenta acusaciones por amenaza terrorista contra la escuela, a lo que se declaró inocente.

AK-47 THREAT ARREST: Alexis Wilson, 18, is accused of threatening a mass shooting at her former Oklahoma high school, with a pizzeria co-worker tipping off police and an AK-47 and six magazines reportedly among the weapons recovered by authorities. https://t.co/cRNE1wTcIv pic.twitter.com/gTpTspLxco

— World News Tonight (@ABCWorldNews) September 17, 2019