POBLADORES DE EBULÁ, SIN AGUA. ACUSAN QUE ALCALDE IGNORA SUS DEMANDAS

Habitantes del nuevo poblado de San Antonio Ebulá acusaron que su agente municipal Juan Antonio Euán Chi no les distribuye la suficiente agua para vivir, y ante la nula respuesta del Ayuntamiento de Campeche, acudieron nuevamente al palacio municipal a exigir al alcalde Eliseo Fernández Montufar que les dé una solución.

Encabezados por el señor Juan Francisco Villalobos Balam, acusaron que “desde el 25 de marzo le dimos a conocer al señor presidente municipal las anomalías que hay en el nuevo poblado de san Antonio Ebulá, y hasta ahora no hay respuesta, no nos da el agua como debe de ser, no es suficiente el agua que nos da, solo dos días, martes y viernes y una hora, nos vamos a morir de sed”.

Enardecidos los pobladores manifestaron que el agente municipal vende el agua potable en pipas a particulares, y su molestia derivó en que la gente del pueblo al parecer lo descubrió.

“Le caímos en el momento en que estaba vendiendo el agua y se molestó, empezó a agredir a todo mundo, anda un niño con él, al cual manda a agredirnos para que no nos podamos meter con ese muchacho por ser menor de edad, esto es un problema grave porque atenta con nuestro derecho a contar con el vital líquido”.