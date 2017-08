PODEMOS SER MEJORES, ES LA OBLIGACIÓN DE ESTE EQUIPO: PIOJO HERRERA

Consciente de que su equipo no ha llegado al nivel que desea, Miguel Herrera aseguró que desde que regresó al banquillo azulcrema, uno de sus primeros objetivos, y obligaciones, fue crear una escuadra que genere espectáculo a la tribuna.

“Es la obligación de este equipo (ser espectacular), este quipo si no juega bien, si no juega bonito la gente no se llena”, dijo el Piojo en conferencia de prensa esta tarde en las instalaciones de Coapa, donde agregó que si Televisa, dueña del club, es la empresa más importante en cuanto a la generación de espectáculo en México, su equipo tiene que hacer lo mismo.

“Vamos a salir a buscar eso, a divertir a le gente. Desde que tomé la posición de ser técnico mi primera situación es tratar de generar diversión a la tribuna porque esto es un espectáculo, más allá de un deporte es un espectáculo, y si la empresa dueña de este equipo es la de mayor importancia en México para generar espectáculo, por supuesto que su equipo tiene que generar espectáculo y eso es lo que intentamos”, apuntó.