Policías agreden a hombre de la tercera edad; lo reportan grave

Un video que circula en redes sociales ha causado la indignación de miles de personas, ya que se observa como policías empujan a un hombre de la tercera edad y luego este empieza a sangrar debido al golpe en la cabeza.

La agresión al hombre de 75 años de edad, ocurrió poco después de que comenzara el toque de queda en Buffalo, Nueva York.

El abuelo se acerca a los oficiales para hablarles de manera amigable, pero los policías lo empujan, provocando que se cayera y se golpeara la cabeza, por lo que empieza a sangrar de los oídos .

Los policías al ver al hombre en tal situación lo ignoran y siguen caminando.

El hombre fue trasladado a un hospital donde fue reportado con un estado de salud grave pero estable, ya que cuenta con una conmoción cerebral y laceraciones.

El alcalde de Buffalo, Bryon Brown, emitió una declaración en la que se declaró “profundamente perturbado” por lo que ocurrido y señaló que se inició una investigación sobre el incidente, ocurrido en la Plaza Niagara, poco después de las 20:00 horas.

Autoridades de dicho lugar, dieron a conocer que se dio inicio a una investigación completa de Asuntos Internos y que el comisionado de policía de Byron Lockwood había ordenado la suspensión inmediata de los dos agentes involucrados, sin gozo de sueldo.

GUESS WHAT… IT GETS WORSE. You can see from this angle that the guy was just trying to return a riot helmet to the cops. I live in Buffalo but this isn’t my video. I’m horrified. #EndPoliceBrutality #BuffaloNY #PoliceBrutalityPandemic #PoliceBrutality pic.twitter.com/a5DeKmg2Wt

— holographic caboodle (@Merlisser88) June 5, 2020