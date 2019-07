POLÍTICAS AGROPECUARIAS, SIN RESULTADOS

“Las políticas agropecuarias del Gobierno Federal no están dando resultados”, acusó el presidente de la Federación Agronómica, Juan Manuel Magaña Benítez, señalando como ejemplo claro el programa Crédito Ganadero a la Palabra, pues dijo que por falta de planeación, entre un 15 y 20 por ciento de los beneficiarios están vendiendo sus vaquillas.

Agregó que esta situación se da porque no se evaluó la capacidad de espacio y alimentación de los productores, por lo que ha sido un fracaso, aunado a ello dijo que no se compraron vaquillas con la calidad que el programa exige.

“Según el programa debían ser vaquillas de 16 mil pesos, y se están entregando unas de entre 9 y 10 mil pesos, entonces donde quedó la bolita, la pregunta es quien se está beneficiando de este programa en el estado de Campeche, y así quieren combatir la corrupción”.

Magaña Benítez lamentó que otro problema que presenta el sector agropecuario es la falta de extensionistas, y es que a más de la mitad del año, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), no ha emitido la convocatoria.

“Si no hay extensionistas no podemos apoyar a los productores, sobre todo del sector social, básicamente de cultivo temporal, primero hay una afectación de los agrónomos que cada año concursan los espacios que son de seis meses, y dos, que prácticamente los productores del sector social que están ellos que tienen el hábito que cada año llegan los extensionistas pues lógicamente no va tener los rendimientos productivos”.