Por cambio de semáforo epidemiológico bajó la demanda en el servicio de taxis

No hay suficiente demanda en el servicio de taxis desde que se dio el cambio del semáforo epidemiológico a verde ya que al incrementar las unidades en circulación el pasaje se dividió, manifestó el presidente de la Unión de Concesionarios del Sureste, Román Acuña Estrada.

Comentó que algunos taxistas han optado por no trabajar todos los días sus unidades porque en muchos casos no les reditúa ya que se saturan y no hay pasaje para todos porque además la gente prefiere tomar un microbús porque resultado más económico.

Muestra de ello es que en los principales puntos de la ciudad como es el mercado principal se puede observar una larga fila de taxis por varios minutos sin que se muevan, y es que otro problema es que la ciudadanía también se vio afectada económicamente por la pandemia y busca ahorrar.

Dijo que estarán operando con algunas medidas para no verse afectados con el bajo pasaje y que todos los taxistas tenga la oportunidad de trabajar.