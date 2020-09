Por caso Ayotzinapa se entrega exdirector de la Policía Federal Ministerial

Este viernes se entregó de manera voluntaria Carlos G. A., exdirector operativo de la Policía Federal Ministerial, quien es señalado en las investigaciones del caso Ayotzinapa.

A través de Twitter, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, informó que el exfuncionario se presentó ante autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Esta mañana en la Ciudad de México se entregó voluntariamente a las autoridades de la @FGRMexico, extitular de la Policía Federal Ministerial durante los lamentables hechos de #Ayotzinapa y sobre quien existía una orden de aprehensión desde marzo”, escribió.

Y es que el pasado miércoles 18 de marzo, un juez giro una orden de aprehensión en su contra por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición forzada y tortura.

Ante ello, Carlos G. A. aseguró que no participó en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014.

“Si giraron la orden de aprehensión, estoy atento y me voy a defender con las garantías constitucionales que deben ser. Yo lo único que aclaro, es que yo no estuve en Iguala, yo no participé en la desaparición”, indicó.