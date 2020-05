Por contingencia sanitaria, peligra la captura de pulpo en el Estado

Más de 4 mil pescadores ribereños están recibiendo los apoyos del programa de Bienpesca que otorga la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, recursos que serán de apoyo a las familias de los hombres de mar para poder sobre vivir al menos un par de semanas, pues por la difícil situación que enfrentan en medio de la pandemia del Covid-19 no tienen otros ingresos.

El líder del muelle del Camino Real, Miguel Ángel Chablé Kantún, manifestó que aunque el recurso de Bienpesca se adelantó este año solo les durará unos días y volverán a la crisis que podría incluso retrasar el inicio de la temporada de pulpo.

Lamentó que la reactivación de las actividades no sé de pronto, previendo que se prolongue la crisis derivada del Covid-19 hasta julio o agosto, lo que no permitirá a los hombres de mar prepararse con insumos para iniciar el primero de agosto la pesca del molusco, pues la mayoría de los pescadores no tendrá recursos para invertir en carnada y demás material.

El líder pesquero recordó que para los de ribera la temporada de pulpo es una oportunidad para reunir recursos y sobre llevar la temporada crítica de la pesca, y si de por si en los últimos años había sido complicada está pesca por la depredación, en esta ocasión será aún peor.