POR DESINTERÉS, SE DEVOLVIERON 10 MDP DESTINADOS A LA PLAZA AH KIM PECH

Luego de lamentar la falta de interés de los propietarios de la plaza Ah Kim Pech, para la renovación de los 78 locales con que cuenta, y hacer una suma de esfuerzos, obligó a la devolución del financiamiento obtenido por un monto de 10 millones de pesos de recursos federales, informó Víctor del Río R. de la Gala, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Campeche.

Explicó el 29 de marzo era el último día para hacer el depósito de los locatarios, de los condóminos, para hacerlo y no se hizo. Agregó era un proyecto para bajar recursos y se consiguió la mitad, es decir, el beneficiario aportaría el 50 por ciento.

-Eran recursos para remodelar toda la Plaza, no para arreglar la fachada de cada local, sino para arreglas instalaciones hidráulicas, eléctricas, imagen; está en lugar muy bueno y este proyecto no tiene nada qué ver con el Gobierno del Estado, ni con el Bazar Artesanal, son proyectos totalmente diferentes, aunque estén en la misma zona.

Aseguró muchos estaban a favor pero otros no y el resultado fue que el proyecto no se realizó, lo que obliga a la devolución de los dineros.

–Es una Plaza que está en muy malas condiciones, los locales que más o menos funcionan son los que dan a la calle, porque tienen el paso de vehículos y peatones, y son los menos; los que están adentro, nadie pasa porque está en ruinas.

-Ya no hay prórroga, debió depositarse en diciembre pasado; su uso era un asunto totalmente auditable, transparente; el dinero no es ni del Consejo ni de nadie, es un recurso que se bajó y los propietarios de los locales ponían una parte, la mitad. Hay que rendir cuentas y tiene tiempos y procedimientos y al no cumplirse, hay que devolver el dinero

Finalmente, comentó hay la intención de instalar una cadena de cines y el lugar quedaría muy bonito, por lo que consideró lamentable no se haya concretado y no habrá otra oportunidad, por lo que el Consejo reintegra el dinero.

-Era todo el exterior, darle un cambio total, pavimento, pisos, instalaciones eléctricas, hidráulicas, pero no se logró.