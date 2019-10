POR ERROR, LOS SANTOS DE NUEVA ORLEANS RECIBEN BENDICIÓN DEL PAPA

Funcionarios del Vaticano que administran la cuenta en inglés del papa Francisco en Twitter se confundieron el domingo cuando tuitearon sobre cinco nuevos santos que el Pontífice canonizó ese día.

“Hoy damos gracias al Señor por nuestros nuevos #Santos. Ellos caminaron por fe y ahora invocamos su intercesión”, decía el tuit.

Sin embargo, el hashtag #Saints que usó el Vaticano en la cuenta en inglés tenía una flor de lis, usada en el uniforme de un equipo de fútbol americano, los New Orleans Saints (Los Santos de Nueva Orleans)

Los New Orleans Saints tienen 1,5 millones de seguidores en Twitter y el Papa Francisco tiene alrededor de 1,8 millones solo en su cuenta en inglés.

La cuenta oficial de los Saints agradeció el apoyo de la Iglesia Católica.

“No podíamos perder después de esto.#Bendecidos y favorecidos desde lo alto”, escribieron tras su triunfo sobre los Jacksonville Jaguars.

Otra cuenta, con el nombre Faith is my Middle Name (Fe es mi segundo nombre) afirmó: “El respaldo definitivo”.