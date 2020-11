Por falta de ventas, no invertirán locatarios del “Sainz de Baranda” en Navidad

Después de quedarse con más del 50 por ciento de las mercancías que compraron para las ventas del Día de Muertos, locatarios del Mercado Principal manifestaron que no invertirán en productos alusivos a la Navidad.

Ana María Caamal Rodríguez comentó que uno de los productos que menos se vendió por el Día de Muertos fue el pan, “a muchos de nosotros se nos quedó la mercancía, estamos peor de lo que estábamos antes de la feria por el día de muertos”.

Con esta situación comentó que es imposible comprar nuevos productos para el Bazar de Navidad que cada año se instala en frente del Mercado Principal “Pedro Sáinz de Baranda”, ya que hubo más pérdidas que ganancias.

Margarita Ojeda Méndez consideró que la situación será similar a la que se vivió durante las ventas del Día de Muertos, y refirió que no tendrá caso comprar mercancía cuando son pocos los compradores, la gente no tiene dinero y muchos no cobrarán aguinaldos.