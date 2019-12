Por fiestas decembrinas, taxistas registran buenas ganancias

En un 80 por ciento incrementa la ocupación de taxis esta temporada decembrina, manifestó el secretario del Frente Único de Trabajadores del Volante, José Luis Arjona Jiménez.

“Diciembre es saludable para nosotros porque hay un derrame económico tremendo, muchos recibieron sus aguinaldos, y se doblan los servicios aquí en Campeche”.

Reconoció que hay denuncias por la saturación en el servicio, por lo que analiza “la posibilidad que se incremente la plantilla hasta en un diez por ciento”.

“Esta petición podríamos plantearla al Instituto Estatal de Transporte, sin embargo, este incremento podría ser un arma de doble filo, ya que independientemente del mes de diciembre, los otros meses, los servicios que prestamos no son tan numerosos”, dijo.

“Nuestros días fuertes empiezan de viernes a martes, los otros días la ocupación no es tan buena, porque la mayoría de campechanos prefiere usar el transporte urbano que pedir o hacerle parada un taxi; y cuando me refiero a ocupación, no estoy hablando del cien por ciento de los taxis”.