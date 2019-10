POR FINANZAS IRREGULARES, SCJN SUSPENDE A UN MAGISTRADO

Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), anunció la suspensión de un magistrado federal de la Ciudad de México por presunta corrupción e incremento irregular de sus finanzas.

Aseguró que al interior del Poder Judicial de la Federación no habrá intocables y, sin llevar a cabo una cacería de brujas, buscará erradicar actos de corrupción y nepotismo entre jueces y magistrados.

“Es la primera vez que tomamos medidas y las seguiremos tomando, en esta administración no ha habido, no hay y no habrá intocables. No se permitirá la corrupción y no se permitirá práctica alguna que sea indebida e indigna para el pueblo de México”, puntualizó.