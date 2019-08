POR INCUMPLIDA E IRRESPONSABLE, SACAN A YANET GARCÍA DEL TENORIO CÓMICO

Dieron a conocer que a la conductora del clima del programa Hoy, Yanet García, de 28 años, no le renovarán su contrato de la obra Tenorio cómico 4a transformación, el cual se le termina el próximo 31 de agosto, todo porque en lugar de cumplir con sus compromisos, se fue de vacaciones con su novio, el millonario Lewis Howes. Platicamos con una persona de la producción y esto nos dijo:

“Está todo muy tenso con ella, ya que luego de ofrecer una función en el Estado de México, Yanet enfureció porque se enteró de que la sacarán de la obra cuando una fan le pidió un autógrafo en un póster y vio con sorpresa que habían montado en su cuerpo la cara de Andrea Escalona”.

“Pidió explicaciones con un tono altanero en el chat de todo el elenco y dijo que no estaba bien que no le informaran que la iban a reemplazar, pero para su mala fortuna, el productor le dijo que ya no querían trabajar con ella y la decisión ya estaba tomada”.

-¿A qué se debió que tomaran esa decisión?

“La verdad es que en un principio todo fue maravilloso y todos en la producción tuvimos una muy grata sorpresa, pues nos percatamos de que sí tiene muchos seguidores; es una chava que ha tenido gran aceptación por parte de la gente, pero de repente todo cambió”.

-¿Por qué?

“Porque se comportó de forma irresponsable, incumplida y mentirosa”.

“Ella empezó a decir que tanto lo del clima como los papelitos que le ofrecen ya le quedan chicos, pues ella ya quiere protagonizar, por lo que buscaría oportunidades en otros lados, pero no se esperaba que la sacaran de la obra y mucho menos que la iban a cambiar por Andrea Escalona”.

-Entonces, ¿ya está confirmado que estará Andrea Escalona?

“Sí, ya es un hecho y estamos satisfechos por su llegada; de hecho, se ha mostrado muy profesional y ya hasta hizo su prueba de vestuario, y con ella arrancamos el primero de septiembre”, concluyó.