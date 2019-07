POWER RANGERS PODRÍA TENER SECUELAS CON NUEVO REPARTO

Aunque muchos fans se mostraron felices con el filme de los Power Rangers hace dos años, la producción no logró atraer a las salas de cine a hordas de seguidores, ni la nostalgia fue capaz de mover de sus casas a los que antes adoraron en televisión la serie. Pero los planes de Hasbro van en una dirección que apunta al éxito con estos nuevos planes de producción.

La información llega directo de Comic Book, y ahí se menciona que la estrella australiana Dacre Montgomery, quien interpretó a Jason, el Ranger Rojo, líder de los Power Rangers, y que da vida actualmente a Billy Hargrove, en Stranger Things – 76%, tanto en su segunda y tercera temporada, reveló la que la empresa tiene planes de una nueva película, un reboot que no involucrará a ninguno de los actores de la cinta de 2017.

La noticia se dio a conocer no de manera oficial, sino por la pregunta de los fans de Stranger Things al actor, en un famoso foro de Reddit, el subforo Ask Me Anything (Pregúntame cualquier cosa), en la que han participado celebridades de todas partes del mundo. Allí alguien de la comunidad indagó si tenía pensado participar en más películas de los Power Rangers, y el intérprete sorprendió con una respuesta muy directa y sincera:

Creo que hay una película en desarrollo, pero no es conmigo ni con el elenco. Así que sí, pero no con nosotros.

Hasbro aún no ha hecho ningún anuncio formal sobre futuras películas ambientadas en el universo de los Power Rangers. Entonces esta revelación queda en un rumor, al menos hasta que la empresa lo confirme.