Prestadores de servicios turísticos deben capacitarse: Manos

“Dos años se van muy rápido y se deben intensificar las acciones de capacitación a prestadores de servicios turísticos, o de lo contrario, vendrá gente de otros lugares a cubrir los vacíos que haya en este tema”, advirtió Jorge Manos Esparragoza, secretario estatal de Turismo, ante la proximidad de que inicien los trabajos del proyecto del Tren Maya, y que comienzan con Campeche en tres tramos.

-Es importante visualizar que aunque se vea muy lejos el 2003, está a la “vuelta de la esquina, y lo que me ha pedido el Gobernador es que los últimos 18 meses de su administración es apostarle a la capacitación, donde tenemos que redoblar esfuerzos y acelerar el paso.

-Cuando la inversión llegue, si no hay mano de obra calificada, si no hay gente experta, que sepa muy bien, dependiendo de los perfiles que buscan, va a ser gente de fuera –la que los cubra- y no queremos eso, sino que sean los campechanos.

Manos Esparragoza indicó la iniciativa privada se tiene que coordinar con la oficina que representa Ramón Arredondo, porque es un tema que trae y en los cinco Estados del Tren Maya, hay un responsable, saben los perfiles que se van a necesitar.

-Ya iniciaron algunas licitaciones y que vean que es una oportunidad. Lo que estoy haciendo es muchas pláticas con estudiantes de Escuela de Turismo pues están acostumbrados a irse a Cancún y otros lugares porque no encuentran empleo… esta es una gran oportunidad y lo que hay que hacer es redoblar esfuerzos en la capacitación.

Indicó la capacitación no puede ceñirse al municipio de Campeche sino también en los demás municipios por donde pasará el Tren Maya, pues se debe acelerar en todos lados.

Citó como ejemplo el arribo de los Cruceros pues cuando llegaron necesitaban guías que hablaran francés, italiano, alemán y nos quedamos desfasados. El Tren Maya será una realidad y si no se preparan, ocurrirá lo que en Quintana Roo, donde señaló el 63 por ciento de mano de obra es gente de fuera y los que se han capacitado allá, vendrán a cubrir las plazas a Campeche.

-No hay que bajar la guardia, tenemos que estar comprometidos con el sector pues el turismo es el sector económico que más crecimiento a tenido.