PRI, OPOSICIÓN CRÍTICA Y RESPONSABLE: MORENO CÁRDENAS

Luego de señalar que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) trabaja muy fuerte en la incorporación de una plataforma sólida y de cómo tener cada día más cerca a la gente escuchando no solo a los priistas sino a la ciudadanía en general, su presidente nacional Alejandro Moreno Cárdenas aseguró ese instituto político es una oposición crítica, responsable, con inteligencia y que siempre ha convocado al Gobierno de la República a que rectifique las políticas aplicadas que no han funcionado.

En entrevista poco antes de reunirse en la sede tricolor en esta ciudad, con las estructuras priistas y cerrar el año con el trabajo de incorporación, de una plataforma sólida, escuchar a los ciudadanos, darles soluciones y ser un partido “que gestione”, destacó la importancia de tener esa firmeza y fortaleza como prioridad en el trabajo del partido, fortalecer su filiación, reunión que afirmó será prolongada y su visita incluirá reuniones de evaluación e iniciar con la nueva dirigencia estatal en la entidad a partir del 2020.

-Estamos trabajando muy coordinadamente con los Comités Directivos estatales y parte de esta gira de trabajo de este fin de año es estar en permanente comunicación con los Comités, evaluando, trabajando y checando que todos los proyectos y programas que llevamos como partido, se implementen –puntualizó-. El 2020 es el preámbulo para el 2021, estamos fuerte y trabajando con una estrategia clara y precisa para los estados de Coahuila e Hidalgo y nos va a ir bien.

Manifestó lo importante es estar en el territorio, con la gente, escucharla y ese el trabajo político que lleva a cabo.

Durante la breve reunión con los periodistas, Moreno Cárdenas se refirió también al primer año de gobierno de López Obrador y que lo que se quiere son resultados.

-Lo que haya o no haya, la ciudadanía es quien está más atenta de ello. Lo que sí está claro es, de acuerdo con información oficial, de acuerdo con el propio Gobierno de la República: no hay crecimiento económico, este es el año más violento de la historia de nuestro país, no hay generación de oportunidades para jóvenes, se desaparecieron programas fundamentales como El Campo en tus Manos, Arráigate; la reducción de más del 40 po r ciento al campo, no hay programas para emprendedores para jóvenes…

-Nadie en contra de que se apoyen los programas sociales, pero hay que generar inversión, crecimiento económico para que haya desarrollo en las entidades –indicó.

-En el presupuesto se tuvieron recortes brutales a los proyectos de infraestructura y lo que estamos haciendo, lo hemos dicho, el PRI no es una oposición que esté a gritos y sombrerazos. El PRI es una oposición crítica, responsable, con inteligencia y en eso estamos trabajando y hemos convocado siempre al Gobierno de la República a que rectifique.

-Si nosotros queremos que haya seguridad y el Gobierno se equivoca en temas de seguridad, que rectifique su estrategia de seguridad y vamos a estar ahí para apoyar y lo mismo en el tema de crecimiento, de inversión en todos los rubros –añadió y señaló se debe fortalecer la democracia por lo que respalda con todo el INE.

-El PRI siendo gobierno y oposición, siempre impulsó la apertura democrática en este país, eso es lo que tenemos que cuidar –manifestó categórico.

Por último, se refirió también a los índices de seguridad del Sistema Nacional de Seguridad Pública que pone a Campeche como la entidad con menor incidencia delictiva en México y reconoció ampliamente el trabajo del gobernador Carlos Miguel Aysa.